Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Президент России оценил пилотный проект по поддержке участников СВО на Дону

Президент России оценил пилотный проект по поддержке участников СВО на Дону

Во время встречи с Президентом России врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что помощь участникам СВО и их семьям главный приоритет. Кроме того, по словам главы региона в Ростовской области помимо федеральных программ, действуют 75 региональных и муниципальных мер поддержки. К ним относят различные выплаты, медицинскую и юридическую помощь, а также помощь в трудоустройстве, решение жилищных вопросов и помощь детям.

При этом глава донского региона отметил, что комплекс этих мер необходимо расширить, сделав упор на социальную адаптацию военнослужащих и упрощение механизмов получения такой помощи.

- Поэтому в Ростове прошел впервые такой «пилот» так называемого «одного окна». Это когда либо участник СВО, либо его родной, близкий, член семьи приходит в МФЦ, ему не нужно бегать по всем ведомствам – подает одно заявление, а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами по этим мерам поддержки, - рассказал Юрий Слюсарь.

Как отметил Президент России, такие механизмы нужно «совершенствовать и тиражировать». Кроме того, как подчеркнул Юрий Слюсарь, по примеру Ростовской области пошли ее 11 регионов страны.
Фото: Правительство Ростовской области
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.