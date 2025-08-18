Президент России оценил пилотный проект по поддержке участников СВО на Дону

Фото: Правительство Ростовской области

Во время встречи с Президентом России врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил, что помощь участникам СВО и их семьям главный приоритет. Кроме того, по словам главы региона в Ростовской области помимо федеральных программ, действуют 75 региональных и муниципальных мер поддержки. К ним относят различные выплаты, медицинскую и юридическую помощь, а также помощь в трудоустройстве, решение жилищных вопросов и помощь детям.При этом глава донского региона отметил, что комплекс этих мер необходимо расширить, сделав упор на социальную адаптацию военнослужащих и упрощение механизмов получения такой помощи.- Поэтому в Ростове прошел впервые такой «пилот» так называемого «одного окна». Это когда либо участник СВО, либо его родной, близкий, член семьи приходит в МФЦ, ему не нужно бегать по всем ведомствам – подает одно заявление, а дальше МФЦ сам уже взаимодействует со всеми ведомствами по этим мерам поддержки, - рассказал Юрий Слюсарь.Как отметил Президент России, такие механизмы нужно «совершенствовать и тиражировать». Кроме того, как подчеркнул Юрий Слюсарь, по примеру Ростовской области пошли ее 11 регионов страны.