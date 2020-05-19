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Стала известна дата вывозного рейса Гоа — Ростов

Стала известна дата вывозного рейса Гоа — Ростов
Из Индии в Ростов-на-Дону привезут туристов, которые не могут выбраться оттуда из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Самолёт вылетит из Гоа 23 мая. Точное время отправления не сообщается. Ранее планировалось запустить два рейса: в Уфу и Ростов, однако в министерстве сообщили, что их совместили. Самолёт рейса № SVR3618 сделает остановку в донской столице, а затем отправится в Уфу.

Напомним, Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Сейчас действуют только вывозные рейсы для российских туристов, а также для перевозки грузов, гуманитарной помощи, лекарств и медиков.

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