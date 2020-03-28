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Ростовчанка Ирина Безрукова показала сходство с Анджелиной Джоли

Ростовчанка Ирина Безрукова показала сходство с Анджелиной Джоли
Известная актриса театра и кино, уроженка Ростова-на-Дону Ирина Безрукова показала сходство с Анджелиной Джоли. Фотографии ростовчанка опубликовала у себя в микроблоге.

На снимках можно заметить, что многие черты лица у актрис схожи - большие выразительные глаза, небольшой нос, пухлые губы и темные волосы. На некоторых фотографиях можно и вовсе принять артисток за сестер-близняшек.

Ирина Безрукова - советская и российская актриса театра, кино и озвучивания, телеведущая, общественный деятель, тифлокомментатор высшей категории, певица. Окончила институт РЕАКОМП в 2013 году. Член Общественной палаты Московской области.

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