Ростовчанка Ирина Безрукова восхитила своих поклонников

Ростовчанка Ирина Безрукова восхитила поклонников новым образом. Известная актриса опубликовала снимок, на котором показала, как выглядит в свои 55 лет.«Сегодня последний день новогодних выходных)) Как вы его проводите? Успели отдохнуть и набраться сил? По-моему, дни пролетели очень быстро, не успела оглянуться, как всё, рабочий год уже начинается. Но лично я полна сил и желания работать, хотелось бы, чтобы этот год был действительно плодотворным», - подписала фото Безрукова.Подписчики пришли в восторг от стиля и лука актрисы. Многие решили, что ей очень идет молодежный стиль и смоки-айс.Ирина Безрукова - советская и российская актриса, общественный деятель и тифлокомментатор высшей категории. Она родилась в Ростове-на-Дону. В 23 года Ирина окончила училище искусств по специальности «Актриса театра и кино». За свою карьеру сыграла более 250 спектаклей, а в 1991-2001 гг. проявила себя как телеведущая (программы «Магазин на диване» на РТР и «Самые-самые» на СТС). Дончанка является членом Общественной палаты Московской области. В 2020 году Ирина Безрукова получила премию «Человек года» за большой вклад в развитие тифлокомментирования в России.