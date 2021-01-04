Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Ростовчанка Ирина Безрукова восхитила своих поклонников

Ростовчанка Ирина Безрукова восхитила своих поклонников
Ростовчанка Ирина Безрукова восхитила поклонников новым образом. Известная актриса опубликовала снимок, на котором показала, как выглядит в свои 55 лет.

«Сегодня последний день новогодних выходных)) Как вы его проводите? Успели отдохнуть и набраться сил? По-моему, дни пролетели очень быстро, не успела оглянуться, как всё, рабочий год уже начинается. Но лично я полна сил и желания работать, хотелось бы, чтобы этот год был действительно плодотворным», - подписала фото Безрукова.

Подписчики пришли в восторг от стиля и лука актрисы. Многие решили, что ей очень идет молодежный стиль и смоки-айс.

Ирина Безрукова - советская и российская актриса, общественный деятель и тифлокомментатор высшей категории. Она родилась в Ростове-на-Дону. В 23 года Ирина окончила училище искусств по специальности «Актриса театра и кино». За свою карьеру сыграла более 250 спектаклей, а в 1991-2001 гг. проявила себя как телеведущая (программы «Магазин на диване» на РТР и «Самые-самые» на СТС). Дончанка является членом Общественной палаты Московской области. В 2020 году Ирина Безрукова получила премию «Человек года» за большой вклад в развитие тифлокомментирования в России.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.