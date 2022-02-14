Игорь Петров может возглавить ДИЗО Ростова
Администрация Ростова предложила кандидатуру Игоря Петрова на должность руководителя ДИЗО (департамент имущественно-земельных отношений). Официально его назначение должны утвердить 22 февраля в ходе заседания городской думы.
Игорь Петров - генеральный директор АО «Меридиан-Юг». Компания представляет собой посредника при аренде нежилого недвижимого имущества. Все акции «Меридиан-Юг» находятся в собственности ростовского ДИЗО. В 2020 году компания выручила 11 миллионов, а общая прибыль ее составила 41,7 миллиона рублей.
Ранее департамент имущественно-земельных отношений в Ростове возглавлял Александр Безбородых. Он написал заявление об уходе по собственному желанию 8 февраля. Примечательно, что чиновник покинул должность спустя несколько дней после доклада об итогах работы ДИЗО. Сити-менеджер отчитал чиновника за фиктивные сведения. Не исключено, что именно этот инцидент послужил причиной увольнения сотрудника.