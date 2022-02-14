Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Игорь Петров может возглавить ДИЗО Ростова

Игорь Петров может возглавить ДИЗО Ростова
Администрация Ростова предложила кандидатуру Игоря Петрова на должность руководителя ДИЗО (департамент имущественно-земельных отношений). Официально его назначение должны утвердить 22 февраля в ходе заседания городской думы.

Игорь Петров - генеральный директор АО «Меридиан-Юг». Компания представляет собой посредника при аренде нежилого недвижимого имущества. Все акции «Меридиан-Юг» находятся в собственности ростовского ДИЗО. В 2020 году компания выручила 11 миллионов, а общая прибыль ее составила 41,7 миллиона рублей.

Ранее департамент имущественно-земельных отношений в Ростове возглавлял Александр Безбородых. Он написал заявление об уходе по собственному желанию 8 февраля. Примечательно, что чиновник покинул должность спустя несколько дней после доклада об итогах работы ДИЗО. Сити-менеджер отчитал чиновника за фиктивные сведения. Не исключено, что именно этот инцидент послужил причиной увольнения сотрудника.
Фото: Администрация Ростова-на-Дону.
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.