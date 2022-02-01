Алексей Логвиненко отчитал главу ДИЗО Ростова за фиктивный отчет

Фото: администрация Ростова.

Глава администрация Ростова отчитал директора департамента имущественно-земельных отношений за фиктивный отчет. Заседание по итогам работы ДИЗО состоялось 1 февраля.В ходе доклада Александр Безбородых сообщил, что в 2021 году в городской бюджет поступил небывалый доход от приватизации - 818 миллионов рублей. Однако сити-менеджер донской столицы отметил, что большие числа - всего лишь фикция.– Я вас перебью, потому что такая цифра большая и ее могут не все правильно понять. Посмотрите на график приватизации. В 2016 году поступили в бюджет 215 миллионов, в 2017-м – 141 миллион, 2018-м – 98 миллионов и так далее. А в 2021 году – 818 миллионов. Это что же мы такое продали-то? – Удивился Алексей Логвиненко.Как оказалось, доход поступил от продажи недвижимости на 26-й Линии. Но из-за того, что объект 4 года простаивал, появились крупные долги - порядка 680 миллионов рублей. Поэтому большая часть вырученных средств уйдет на погашение задолженностей.– Так и называйте своими именами, что все, за что продали, должны будем вернуть за долги. Александр Анатольевич, вы нам рисуете диаграмму. Показываете, что вам сейчас медаль нужно давать, мол, 800 миллионов вы заработали только от приватизации. Все, что вы получили, вы вернете обратно, – подвел итоги глава администрации.Несмотря на критику главы департамента, Логвиненко отметил, что в целом доволен работой ДИЗО. Однако в части освоения бесхозного имущества есть большие проблемы. Освоение попросту не осуществляется. Теперь становится понятно, почему нет замглавы администрации Ростова по экономике.