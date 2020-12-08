В Азове задержали директора департамента имущественно-земельных отношений
Задержан директор департамента земельно-имущественных отношений Николай Юхнов. Об этом стало известно 10 декабря, собственный источник Rostov.ru подтвердил эту информацию.
Источник добавил, что задержание проводили сотрудники полиции. Правоохранители нагрянули к Юхнову ранним утром на работу. Предварительной причиной задержания чиновника стало подозрение по статье «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий». Администрация Азова эту информацию не комментирует.
Это уже не первое обвинение Юхнова в превышении должностных полномочий. Весной 2020 года он уже проходил обвиняемым по делу о махинациях с землей. По версии следствия, начальник ДИЗО незаконно предоставил в собственность физлицам земельные участки общей площадью 15 га. Земля, о которой идёт речь, находилась в государственной неразграниченной собственности.
Несмотря на постоянные уголовные преследования, с поста руководителя ДИЗО он уволен не был. Его контракт с администрацией действует до 2021 года.