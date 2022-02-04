Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове директор ДИЗО уволился после «разноса» от Логвиненко

В Ростове директор ДИЗО уволился после «разноса» от Логвиненко

В Ростове ушел с должности директор департамента имущественно-земельных отношений. Александр Безбородых написал заявление об уходе по собственному желанию 8 февраля. Глава администрации донской столицы принял его отставку.

Примечательно, что всего за несколько дней до своего ухода Алексей Логвиненко устроил настоящий разнос чиновнику. Он обвинил Безбородых в фиктивной отчетности и преувеличенных цифрах, когда тот доложил о доходах от приватизации. Не исключено, что именно этот инцидент послужил причиной увольнения сотрудника.

Напомним, Александр Безбородых закончил Воронежский экономико-правовой институт. С 2003-го по 2019 год он работал в администрации города Новошахтинска. Возглавлял ДИЗО Ростова-на-Дону с 15 ноября 2019 года.
Фото: Асмик Абрамян
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.