В Ростове директор ДИЗО уволился после «разноса» от Логвиненко

Фото: Асмик Абрамян

В Ростове ушел с должности директор департамента имущественно-земельных отношений. Александр Безбородых написал заявление об уходе по собственному желанию 8 февраля. Глава администрации донской столицы принял его отставку.Примечательно, что всего за несколько дней до своего ухода Алексей Логвиненко устроил настоящий разнос чиновнику. Он обвинил Безбородых в фиктивной отчетности и преувеличенных цифрах, когда тот доложил о доходах от приватизации. Не исключено, что именно этот инцидент послужил причиной увольнения сотрудника.Напомним, Александр Безбородых закончил Воронежский экономико-правовой институт. С 2003-го по 2019 год он работал в администрации города Новошахтинска. Возглавлял ДИЗО Ростова-на-Дону с 15 ноября 2019 года.