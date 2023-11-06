Львам нужно сохранять спокойствие, Весам стоит отложить покупки: гороскоп

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Астролог из Ростова Антонина Кариер составила прогноз на эту неделю для всех знаков Зодиака.♈ Овен — Чтобы не было мучительно больно, постарайтесь выделять время и деньги и на себя, не только на кого-то. Может оказаться так, что ваши усилия напрасны.♉ Телец — Узнаете информацию, которую от вас скрывали, и этот факт может внести изменения в отношения с клиентами. Будьте готовы к тому, что ваши действия создадут конфликтную ситуацию.♊ Близнецы — Столкнетесь со стеной недоверия или недопонимания. Сложнее всего будет с представителями старшего поколения. Нарушения в логистических цепочках.♋ Рак — Желательно распределить дела так, чтобы вы смогли встретиться и с друзьями, и с любимыми, и еще на хобби хватило сил. В противном случае могут быть неприятные сюрпризы.♌ Лев — В приоритете будет желание больше времени провести в кругу близких людей, заниматься домом, но рабочие вопросы внесут коррективы. Важно сохранять спокойствие.♍ Дева — Прежде чем подписать договор, дать слово, наведите справки, взвесьте свои возможности, т. к. то, что предлагают, может не соответствовать заявленному.♎ Весы — Не спешите с покупками, заранее узнайте о качестве продукта. Есть вероятность, что передумаете в последующем.♏ Скорпион — Активная неделя, инициатива приветствуется. Но слушайте свою интуицию и не торопитесь - первоначальные решения или планы будете пересматривать.♐ Стрелец — Озарения, догадки или свои открытия не сообщайте широкой аудитории. Будьте внимательны при совершении платежей и оформлении документов, при отправке посылки.♑ Козерог – Чем сложнее задание, тем более вы вовлечены в получение необходимого результата. Помните, что не все так однозначно в мире, бывают другие мнения и настроения, разнящиеся с вашими.♒ Водолей — Не ставьте все на кон, не принимайте кардинальных решений, не владея всей информацией. Имейте в запасе «план Б» для маневра.♓ Рыбы — На этой неделе не все складывается так, как задумали, форс-мажор никто не отменял. Например, с вылетами, в т. ч. за рубеж, с внесением предоплаты за дорогой образовательный курс или за автомобиль - желательно повременить.