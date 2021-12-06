В Ростовской области более 30 человек заразились опасным гонконгским гриппом

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Опасный гонконгский грипп снова выявили в Ростовской области. Об этом свидетельствуют данные мониторинга специалистов Роспотребнадзора донского региона.За неделю вирусологи провели 255 исследований на заболевание гриппом. У 37 человек выявили опасный гонконгский грипп типа А(H3N2).Опасность этого типа вируса заключается в его стремительном развитии, особенно у детей. Уже в первые 1-2 дня у заболевших поднимается очень высокая температура - до 39 градусов, появляются кашель, ломота в теле. Сбить высокую температуру с первого раза практически не получается, а помимо слабости и озноба, из-за сильной интоксикации появляется еще ряд симптомов. В их числе - рвота, диарея, боль в желудке. Если вовремя не принять меры, заболевание может привести к летальному исходу.Кроме того, этот грипп может привести к следующим осложнениям: пневмония, миокардит, энцефалит и менингит, а также обострению хронических заболеваний сердца, астмы, сахарного диабета.Единственным эффективным методом профилактики гриппа остается иммунизация. Сейчас в Ростовской области против гриппа привились более 45% населения.