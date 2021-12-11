В Ростовской области 49 человек заболели гонконгским гриппом

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В Ростовской области число зараженных гонконгским гриппом увеличилось до 49. Об этом 14 декабря сообщила замруководителя регионального Роспотребнадзора Екатерина Егранова в ходе заседания оперштаба.- В Ростовской области проводится еженедельный вирусологический мониторинг гриппа и ОРВИ. По данным за последнюю неделю, на Дону выявили 49 случаев инфицирования вирусом гриппа H3N2 (прим. - гонконгский грипп), - прочитала доклад заместитель главного санврача региона.Екатерина Егранова отметила, что пациенты с гонконгским гриппом появились в Ростове, Таганроге, Новочеркасске, Азове и Аксайском районе.Замруководителя областного Роспотребнадзора добавила, что, по данным мониторинга, за 49-ю неделю в области выявили 20 070 случаев заражения ОРВИ. Показатель заболеваемости достиг 47,8 на 100 тысяч населения. Это на 47,4% выше эпидемиологического порога и на 5,9% больше, чем на предыдущей неделе.Гонконгский грипп считается одним из опаснейших заболеваний. Вирус стремительно развивается в считанные дни, сопровождается рвотой, диареей и болью в желудке. Если вовремя не принять меры, заболевание может привести к летальному исходу. Кроме того, этот грипп может привести к следующим осложнениям: пневмония, миокардит, энцефалит и менингит, а также обострению хронических заболеваний сердца, астмы, сахарного диабета.