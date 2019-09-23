Фёдор Добронравов: Съёмки сериала «Сваты» до сих пор заморожены



Не проходит ни дня, чтобы поклонники культового сериала «Сваты» не поинтересовались, как продвигаются съёмки седьмого сезона. Поначалу они надеялись увидеть новые серии уже осенью 2019 года, однако их ожидания не оправдались.



Таганрожец Фёдор Добронравов, исполняющий в «Сватах» главную роль, рассказал, что съёмки сериала до сих пор не возобновили. Сейчас, по его словам, отснята только половина материала. Актёрам остаётся только надеяться на то, что работа над новым сезоном скоро закончится. Однако, точные даты ещё никому не известны.



- В «Сватах» великолепные партнёры, режиссёр, сценарий, в нём нет ничего, кроме добра, — ни политики, ни крови, - рассказал артист в интервью одному из изданий. - Наверное, народная любовь из-за этого и пришла. В какой-то период, после того как мы сняли уже шесть сезонов, я предложил завершить проект или сделать перерыв. Ведь шесть лет подряд мы занимались только этим сериалом. Но прошло пять лет, и я понял, как зрители полюбили его, нас постоянно спрашивают, как дела у героев, будет ли продолжение. Тогда мы решили возобновить съёмки.



После 2014 года, когда обострились украинско-российские отношения, съёмки перенесли на территорию Беларуси. Однако, когда в 2017-м на Украине запретили показ «Сватов», работа над сериалом остановилась. Тогда же Добронравову закрыли въезд на территорию Незалежной. Только в марте 2010 года все запреты были сняты. В связи с этим актёр выражал надежду, что скоро аудитория увидит на экранах любимый сериал.



Помимо этого, Фёдор сообщил, что однажды вместе с ним в «Сватах» снялись оба его сына.



Тогда площадка находилась в Крыму, и к артисту приехала отдохнуть вся семья. Режиссёр Андрей Яковлев придумал эпизод, в котором все три Добронравова могли вместе сыграть. Иван и Виктор исполнили эпизодические роли полицейских в одной из серий четвёртого сезона.



Это был первый небольшой опыт совместной работы отца и сыновей. Сейчас они вместе сыграли в полнометражном фильме «От печали до радости».