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Федор Добронравов прокомментировал новость о переименовании сериала «Сваты»

Федор Добронравов прокомментировал новость о переименовании сериала «Сваты»
Таганрожец Фёдор Добронравов, исполнитель одной из главных ролей в «Сватах», прокомментировал новость о переименовании сериала.

Слухи вокруг нового сезона полюбившегося зрителям сериала появляются с завидным постоянством. Однако, как выяснилось, далеко не всему можно верить. Так на днях стало известно об уходе из проекта нескольких актёров, после чего Даниил Белых, исполнитель роли Максима Ковалева, объявил о грядущей смене названия. По его словам, после смены нескольких ведущих лиц фильма, следующий сезон может получить название «Золовка».

Но Фёдор Добронравов опроверг эту информацию, назвав её очередной «уткой».
- Это ерунда какая-то и полная «утка». Какое переименование?! - прокомментировал Добронравов в интервью Федеральному агентству новостей.

Информация об уходе из сериала актёра Николая Добрынина, сыгравшего роль Митяя, также официально пока не подтверждена.

Напомним, что съёмки очередного седьмого сезона «Сватов» стартовали ещё в 2017 году, однако были прерваны. По предварительным данным, удалось отснять пять эпизодов из 16-ти запланированных. В настоящее время съёмки «заморожены». До сих пор точно неизвестно, увидят ли поклонники сериала новый сезон. В нём, как удалось узнать, герои окажутся в 19-м веке, а старшая внучка Женя выйдет замуж за своего жениха из Америки.

Добавим, что Николай Добрынин принимал участие в начале съёмок нового сезона. Ранее сообщалось, что актёр может уйти из проекта из-за приевшегося образа алкаша и бездельника.

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