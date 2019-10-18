Федор Добронравов прокомментировал новость о переименовании сериала «Сваты»



Таганрожец Фёдор Добронравов, исполнитель одной из главных ролей в «Сватах», прокомментировал новость о переименовании сериала.



Слухи вокруг нового сезона полюбившегося зрителям сериала появляются с завидным постоянством. Однако, как выяснилось, далеко не всему можно верить. Так на днях стало известно об уходе из проекта нескольких актёров, после чего Даниил Белых, исполнитель роли Максима Ковалева, объявил о грядущей смене названия. По его словам, после смены нескольких ведущих лиц фильма, следующий сезон может получить название «Золовка».



Но Фёдор Добронравов опроверг эту информацию, назвав её очередной «уткой».

- Это ерунда какая-то и полная «утка». Какое переименование?! - прокомментировал Добронравов в интервью Федеральному агентству новостей.



Информация об уходе из сериала актёра Николая Добрынина, сыгравшего роль Митяя, также официально пока не подтверждена.



Напомним, что съёмки очередного седьмого сезона «Сватов» стартовали ещё в 2017 году, однако были прерваны. По предварительным данным, удалось отснять пять эпизодов из 16-ти запланированных. В настоящее время съёмки «заморожены». До сих пор точно неизвестно, увидят ли поклонники сериала новый сезон. В нём, как удалось узнать, герои окажутся в 19-м веке, а старшая внучка Женя выйдет замуж за своего жениха из Америки.



Добавим, что Николай Добрынин принимал участие в начале съёмок нового сезона. Ранее сообщалось, что актёр может уйти из проекта из-за приевшегося образа алкаша и бездельника.