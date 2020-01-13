Таганрожец Фёдор Добронравов: Новый сезон «Сватов» может выйти в 2021-м



Актёр из Таганрога Фёдор Добронравов поделился некоторыми подробностями о ходе работы над седьмым сезоном «Сватов». Съёмки новых эпизодов проходят на территории Беларуси.



Зрители вместе с героями фильма перенесутся в прошлое. Молодых Ивана и Валентину Будько сыграют Виктор Добронравов и Дарья Рыбак. В новом сезоне нам покажут историю их знакомства.



Как рассказал Фёдор одному из изданий, съёмки идут по плану, режиссёр доволен работой. Однако он сам даже не видел сцены с участием своего сына.



- Актёры могут сниматься в одном фильме и никогда друг друга при этом не видеть. Так часто бывает. То, что у них получилось, для меня будет таким же сюрпризом, как и для вас, – добавил актёр.



Добронравов отметил, что если всё пойдёт по плану, новые серии выйдут на экраны уже в 2021 году. Съёмки планируют завершить летом 2020-го.



Ранее стало известно, что в «Сватах» появится новый персонаж. Михаил Трухин сыграет директора сельского клуба. Артист известен зрителям по своим ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Измена» и «Ивановы-Ивановы».



Съёмки седьмого сезона сериала начались ещё в 2017 году. Когда на Украине запретили показ «Сватов», а Добронравову закрыли въезд на территорию страны, работа над фильмом прекратилась. Весной 2019 года, когда все запреты отменили, у зрителей вновь появилась надежда на продолжение сериала. Сейчас достоверно известно, что съёмки идут полным ходом.