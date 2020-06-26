В Ростове 251 дом остаётся без горячей воды из-за дефекта на теплотрассе

Тысячи жителей Ростова-на-Дону остаются без горячей воды. На множестве участков теплотрассы были выявлены повреждения, из-за чего график подключения домов к водоснабжению был перенесён.По окончании проверки трубы стали заполнять, в процессе были выявлены новые дефекты на 22 участках сети:- улица Максима Горького, 149,- проспект Ворошиловский, 36 и 38,- пересечение улицы Пушкинской и переулка Соборного;- улица Филимоновская, 80,- переулок Газетный, 76,- улица Ерёменко, 60/11, 66/8, 85/7,- улица Зорге, 37/1,- улица 339-й Стрелковой Дивизии, 19,- улица Каширская, 8 и 8/3,- проспект Коммунистический, 6, 6/1, 10, 25/1, 46 и 51,- улица Прогрессивная, 1,- проспект Стачки, 184/2, 160 и 190/2,- улица 1-я Краснодарская, 92,- улица 2-я Краснодарская, 151/2,- улица Благодатная, 168/2.Из-за поломок по указанным адресам без горячей воды остаются жильцы 251 дома. Планируется, что к 3 июля водоснабжение будет восстановлено.