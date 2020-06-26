В Ростове 251 дом остаётся без горячей воды из-за дефекта на теплотрассе
Тысячи жителей Ростова-на-Дону остаются без горячей воды. На множестве участков теплотрассы были выявлены повреждения, из-за чего график подключения домов к водоснабжению был перенесён.
По окончании проверки трубы стали заполнять, в процессе были выявлены новые дефекты на 22 участках сети:
- улица Максима Горького, 149,
- проспект Ворошиловский, 36 и 38,
- пересечение улицы Пушкинской и переулка Соборного;
- улица Филимоновская, 80,
- переулок Газетный, 76,
- улица Ерёменко, 60/11, 66/8, 85/7,
- улица Зорге, 37/1,
- улица 339-й Стрелковой Дивизии, 19,
- улица Каширская, 8 и 8/3,
- проспект Коммунистический, 6, 6/1, 10, 25/1, 46 и 51,
- улица Прогрессивная, 1,
- проспект Стачки, 184/2, 160 и 190/2,
- улица 1-я Краснодарская, 92,
- улица 2-я Краснодарская, 151/2,
- улица Благодатная, 168/2.
Из-за поломок по указанным адресам без горячей воды остаются жильцы 251 дома. Планируется, что к 3 июля водоснабжение будет восстановлено.