Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

От коронавируса скончались еще девять жителей Ростовской области

От коронавируса скончались еще девять жителей Ростовской области
В донском регионе жертвами опасного вируса за сутки стали девять человек. Об этом сообщило региональное правительство.

По состоянию на 12 октября от COVID-19 скончались 596 дончан, из которых девять - за последние сутки: пять женщин в возрасте от 42 до 81 года и четверо мужчин от 47 до 83 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.

Помимо этого, ежедневный прирост заболевших коронавирусом не прекращает расти почти две недели. За последние 24 часа инфекцию диагностировали у 274 человек. Всего за период пандемии вирусом заразились 24 898 жителей Ростовской области.

Теги: COVID-19 в Ростовской области COVID-19

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.