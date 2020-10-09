От коронавируса скончались еще девять жителей Ростовской области

В донском регионе жертвами опасного вируса за сутки стали девять человек. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 12 октября от COVID-19 скончались 596 дончан, из которых девять - за последние сутки: пять женщин в возрасте от 42 до 81 года и четверо мужчин от 47 до 83 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой и других систем.Помимо этого, ежедневный прирост заболевших коронавирусом не прекращает расти почти две недели. За последние 24 часа инфекцию диагностировали у 274 человек. Всего за период пандемии вирусом заразились 24 898 жителей Ростовской области.