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За последние сутки более 300 жителей Ростовской области вылечились от коронавируса

За последние сутки более 300 жителей Ростовской области вылечились от коронавируса
В Ростовской области от коронавируса вылечились более 300 человек. Об этом сообщило региональное правительство 1 октября.

За весь период пандемии с опасной инфекцией справились 17 633 дончанина, в том числе 311 - за минувшие сутки.

Случаи заражения также растут: за последние 24 часа коронавирусом заболели еще 205 человек. Такое количество инфицированных последний раз было зафиксировано четыре месяца назад. Общее число инфицированных достигло 22 143 жителей Донского края, из которых 504 скончались. В частности, за прошедшие сутки жертвами вируса стали девять человек: двое мужчин 54 и 74 лет и семь женщин в возрасте от 41 до 85 лет с хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 COVID-19 в Ростовской области

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