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Еще 238 человек заразились коронавирусом в Ростовской области

Еще 238 человек заразились коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области выявили новые случаи инфицирования COVID-19. За сутки с 23 по 24 марта положительные результаты тестов получили 238 человек.

С начала пандемии пациентами с коронавирусом стали 79 149 жителей. По общему числу заболевших донской регион остается на первом месте в стране. Кроме того, область приближается к пятому месту в стране - разница составляет всего 2,5 тысячи человек и сокращается с каждым днем. Лидирующие позиции удерживают Москва, Санкт-Петербург и московская область.

Растет и число летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. За прошедшие сутки вирус забрал жизни 22 жителей донского региона. Всего за период пандемии от COVID-19 скончались 3 447 человек. Как сообщили в областном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: COVID-19 на Дону коронавирус в Ростовской области

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