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За сутки в Ростовской области пациентами с COVID-19 стали 246 человек

За сутки в Ростовской области пациентами с COVID-19 стали 246 человек
В Ростовской области ежедневное число инфицированных коронавирусом держится на прежнем уровне. За сутки с 15 по 16 марта в регионе заболели 246 человек. Всего с начала пандемии специалисты зафиксировали 77 225 случаев заражения.

По числу заболевших донской регион остается на первом месте в ЮФО и на шестом - в стране. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом и пятом местах - Нижегородская и Свердловская области соответственно. Несмотря на улучшение ситуации по COVID-19, Ростовская область становится все ближе к пятому месту. Разрыв составляет три тысячи инфицированных - в два раза меньше, чем в прошлом месяце.

За последние сутки коронавирус забрал жизни пяти дончан, а общее количество умерших пациентов достигло 3 320 человек.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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