За сутки коронавирусом заразились 314 жителей Ростовской области

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 314 человек. С начала пандемии по 23 февраля пациентами с COVID-19 стали 71 579 человек.По информации регионального правительства, большинство новых инфицированных - люди от 46 до 65 лет (125 человек). Среди молодежи вирус подхватил 91 дончанин. Борьбу с COVID-19 начали и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 56 человек в возрасте от 66 до 79 лет и 24 - старше 80 лет. Инфекция не обошла стороной даже детей. За минувшие сутки вирус обнаружили у 17 несовершеннолетних.Увеличилось и число летальных исходов среди пациентов ковидных госпиталей. За период пандемии COVID-19 забрал жизни 3 058 человек, из которых пятеро скончались за прошедшие сутки. Все умершие страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.