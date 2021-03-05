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За сутки коронавирусом заразились 262 жителя Ростовской области

За сутки коронавирусом заразились 262 жителя Ростовской области
В Ростовской области за сутки выявили 262 случая инфицирования COVID-19. С начала пандемии по 9 марта вирус подхватили 75 490 человек. По числу зараженных донской регион находится на первом месте в Южном федеральном округе и на шестом - в стране. Лидирующие позиции по-прежнему занимают Москва, Санкт-Петербург и Московская область. На четвертом и пятом местах - Нижегородская и Свердловская области соответственно. Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 4 342 474 россиян.

Ежедневное число инфицированных достигло рекордно низкого значения за последние несколько месяцев. Сократилось и количество смертей. За прошедшие сутки скончались два пациента ковидных госпиталей. Всего COVID-19 забрал жизни 3 229 дончан. Как сообщили в региональном правительстве, все умершие страдали хроническими заболеваниями.

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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