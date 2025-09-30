Новости
На Западном в Ростове вандалы разбили остановку «ВОС»

На проспекте Стачки в Ростове вандалы разгромили остановку «ВОС». На ситуацию пожаловались жители района.

Из-за разбитых пластиковых стен остановочный комплекс осенний ветер продувает насквозь. По словам пассажиров, из-за холода там невозможно нормально ждать транспорт.

Вандалы особенно повредили боковые панели — левую частично выломали, правую полностью снесли. Пластик испортили также в задней части остановки, возле деревянного сиденья. Чтобы не дуло в спину, местные прикрыли дыру чем попало — досками и разбитым зеркалом.



Кроме того, остановку «украшают» граффити, трафаретная реклама и обрывки бумажных объявлений.

На «ВОС» садятся в транспорт на пять разных маршрутов: троллейбус № 10, а также автобусы №№ 16, 32, 64 и 88. Последний можно ждать в течение 40 минут и больше, люди стоят на разгромленной остановке в дождь и ветер.

— Одно время автобусы ходили с интервалом в четыре минуты. Было хорошо. А впереди – зима, холода, — рассказала в соцсетях жительница района Елена.

При этом уехать надо всем — на учебу, работу, по делам в городе. По словам ростовчан, некоторый транспорт ходит так редко, что на «ВОС» собирается до 30 человек на один рейс.

Жители просят разобраться с ситуацией и привести остановочный пункт в нормальный вид — починить панели, отмыть объявления и граффити.
Фото: соцсети
