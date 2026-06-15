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Северный и Суворовский в Ростове стали в глухую пробку из-за сужения дороги на Вавилова

Северный и Суворовский в Ростове стали в глухую пробку из-за сужения дороги на Вавилова

Жители Северного и Суворовского в Ростове-на-Дону попали в глухую пробку из-за дорожных работ по улице Вавилова. Затор на дороге появился рано утром 15 июня.

Вавилова сузили до двух полос, выделив по полосе для движения в одну сторону. Парализовано движение в сторону центра донской столицы.

- Новый этап издевательства над людьми, пробка уже от Красного Крыма, - негодует местный житель в комментариях под видео с затором.

Отметим, что затор растянулся от Разнотравной до кольца на Королева, а затем до Изыскательского переулка. На картах в нескольких точках указаны дорожные работы.
Фото: скриншот
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