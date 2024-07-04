В Ростове на Вавилова через сутки после ремонта дороги под автобусом провалился асфальт

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Буквально через сутки после завершения ремонта дороги на улице Вавилова в Ростове-на-Дону произошёл инцидент: автобус провалился в яму в асфальте. Очевидцы поделились кадрами в социальных сетях 4 июля.На видео видно, как задние колёса пассажирского транспорта застряли в углублении проезжей части. Водитель автобуса смог выехать из «ловушки» без посторонней помощи.Напомним, на реконструкцию улицы Вавилова было потрачено 4,3 миллиарда рублей. В период с 2023 по 2025 годы планировалось провести ремонтные работы. Вероятно, причиной провала асфальта стала 40-градусная жара.