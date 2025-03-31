У администрации Матвеево-Курганского района хотят отсудить более 18 млн рублей

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Компания по сбору отходов ООО «Фонд «Экология Дона» подала иск к администрации Матвеево-Курганского района. Заявление было принято в производство арбитражным судом Ростовской области 30 марта.В феврале 2023 года организация выиграла конкурс на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в поселке Матвеев Курган. Стоимость контракта составила 123 миллиона рублей.Во время работы у исполнителя и заказчика возникли разногласия. ООО «Фонд «Экология Дона» потребовало выплатить более 18 миллионов рублей задолженности в рамках контракта.Предварительное судебное заседание назначено на 30 апреля.