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У администрации Матвеево-Курганского района хотят отсудить более 18 млн рублей

У администрации Матвеево-Курганского района хотят отсудить более 18 млн рублей
Компания по сбору отходов ООО «Фонд «Экология Дона» подала иск к администрации Матвеево-Курганского района. Заявление было принято в производство арбитражным судом Ростовской области 30 марта.

В феврале 2023 года организация выиграла конкурс на рекультивацию полигона твердых бытовых отходов в поселке Матвеев Курган. Стоимость контракта составила 123 миллиона рублей.

Во время работы у исполнителя и заказчика возникли разногласия. ООО «Фонд «Экология Дона» потребовало выплатить более 18 миллионов рублей задолженности в рамках контракта.

Предварительное судебное заседание назначено на 30 апреля.
Фото: Ростов.Ру
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