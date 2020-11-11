В Ростовской области назначили и.о. главы администрации Матвеево-Курганского района

В Ростовской области Собрание депутатов Матвеево-Курганского района назначило нового главу администрации. Заседание прошло 11 ноября.Как ранее сообщалось, 1 ноября из-за последствий коронавируса скончался Александр Рудковский. Сначала опасным вирусом заболел сам глава, позже слегла и вся семья Рудковского. Несмотря на усилия врачей, Александр Анатольевич скончался в одном из ковидных госпиталей Ростова. Он был бессменным главой администрации Матвеево-Курганского района в течение последних 10 лет. До избрания исполняющего обязанности главы района эту должность занимал Александр Новак.Собрание депутатов решило назначить и.о. главы администрации Матвеево-Курганского района заместителя главы администрации района по социальным вопросам Дину Алборову.К своим обязанностям она приступила 12 ноября.