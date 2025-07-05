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Автомобилистов Ростовской области предупредили о сильных дождях на дороге

Автомобилистов Ростовской области предупредили о сильных дождях на дороге
В Ростовской области автомобилистов предупредили о неблагоприятных погодных условиях 5 июля. Информация предоставлена компанией "Автодор".

По данным метеорологов, прогнозируются интенсивные осадки. Рекомендуется проявлять бдительность за рулем, придерживаться установленных ограничений скорости и выдерживать безопасное расстояние между транспортными средствами.

Следует подчеркнуть, что в Ростовской области из-за надвигающейся непогоды было объявлено штормовое предупреждение.
Фото: DonDay
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