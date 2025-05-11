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Донских водителей предупредили о дожде на трассе М-4. Об этом сообщает Автодор 11 мая.Согласно прогнозам метеорологов, в дневное и вечернее время в некоторых районах области ожидаются осадки в виде дождя. Днем воздух прогреется до отметок +12…+18 градусов. С наступлением вечера температура снизится до +9…+14 градусов.В связи с неблагоприятными погодными условиями рекомендуется проявлять повышенную осторожность на дорогах, так как вероятность дорожно-транспортных происшествий увеличивается.Автомобилистам настоятельно рекомендуется придерживаться установленного скоростного режима и соблюдать безопасную дистанцию между транспортными средствами.