Грибник из Ростова рассказал вкусные рецепты приготовления грибов

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В Ростове-на-Дону наступила настоящая осень. Это означает, что начался сезон грибов. О вкусных рецептах приготовления сообщает Donday со ссылкой на грибника с 15-летним стажем Игоря Юдина.В белолиственных тополях можно встретить груздь осиновый и рядовку топольковую. Их необходимо трое суток вымачивать в холодной воде. Жидкость менять нужно два-три раза в сутки.Для засолки отмываем грибы от грязи и мусора, сыпем соль, покрывая всю площадь кастрюли (тонким слоем). Далее специи (крупной фракции). Сверху - слой грибов. Затем слоями раскладываем соль, специи, грибы, соль и специи.- Закладываем гнет. Убираем кастрюлю в холодное темное место (в идеале – погреб, холодильник) на 35-40 дней. Достаем и тщательно промываем от соли и специй, пробуем на вкус. Если сильно соленые – вымачиваем в воде и после кушаем в удовольствие, - рассказывает специалист.Для маринада необходимо заготовить рассол. На один литр воды добавляем две столовые ложки соли, одну сахара и чайную ложку уксусной эссенции. Можно добавить любимые специи (крупной фракции). Варить рассол необходимо семь минут. Затем кладем грибы варим 10 минут и раскладываем по баночкам.Для сушки важно очистить грибы от грязи и пыли, (желательно не мыть). Если грибы большие, то режем слайсами и ставим сушиться. Грибы сушатся около суток-двух.