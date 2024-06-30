Шеф-повар из Ростовской области поделилась рецептами легкого ужина

Овощной салат с нутом.

Фаршированные кабачки в томатном соусе

Буржуйский салат



Запеченная курица с овощами

Фото: DonDay.ru.

Участница «Битвы шефов» из Ростовской области Дарья Свистун поделилась рецептами авторских ужинов с DonDay.ru. Летом, когда не хочется горячих блюд, идеальным вариантом станут освежающие салаты.Шеф-повар из Волгодонска предложила несколько вариантов.Понадобятся два баклажана, немного соли и перца (по вкусу), по одному огурцу и сладкому перцу, три помидора, зелень, маслины (60 граммов), сыр фета (120 граммов). Для соуса: 40 миллилитров оливкового масла, две столовые ложки бальзамического уксуса, две чайные ложки меда, чайная ложка зернистой горчицы, половина чайной ложки соли и черный перец — по вкусу.Нут нужно замочить на ночь, а затем отварить в подсоленной воде. Овощи нарезать мелкими кубиками под размер нута, кроме баклажанов — их нарезать кусочками. Все это выложить на противень, добавить специи. Перемешать и выпекать 20 минут при 180°. Чтобы сделать соус, нужно смешить все ингредиенты и перемешать. Для подачи налить немного соуса на тарелку и выложить запеченные баклажаны, а затем — овощную смесь с нутом. А сверху — еще немного соуса.Это легкий и при этом сытный ужин. для приготовления нужны восемь небольших кабачков, фарш (400 граммов), по одному помидору и луковице, рис (150 граммов), сливочное масло (40 граммов), чайная ложка соли, по половине чайной ложки смеси перцев, паприки, кориандра, зиры, треть чайной ложки мускатного ореха. Для соуса понадобится зубчик чеснока, оливковое масло, полкило томатов в собственном соку, 1,2 литра мясного бульона, две столовых ложки томатной пасты, сок лимона, сахар, соль и мята — по чайной ложке, половина чайной ложки черного перца.Нужно снять верхнюю часть кабачков ножом с зубчиками, разрезать овощ пополам и вычистить сердцевину. Для начинки добавить в фарш измельченные помидоры, лук, специи и влить сливочное масло, все перемешать. Начинить кабачки, затем приготовить соус. Обжарить на растительном масле лук и чеснок до золотистого цвета, добавить томатную пасту, томаты в собственном соку, сок лимона, соль, мяту, черный перец и сахар. Все перемешать, и положить в бульон фаршированные кабачки. Томить под крышкой на слабом огне 30 минут.Это блюдо внесет разнообразие в привычные летние ужины. Ингредиенты: руккола, сыр бри, виноград, креветки, кедровые орешки, сухарики из белого хлеба, оливковое масло. В этом рецепте ингредиенты можно брать в любых пропорциях.Виноград разрезаем пополам. Сыр нарезаем кубиками. Креветки обжариваем на сильном огне со специями. Сухарики обжариваем на сухой сковороде. Смешиваем все ингредиенты и заправляем оливковым маслом. Салат готов!Более сытный вариант ужина ужина. Для него понадобятся куриное филе — 2 штуки, один помидор, один сладкий перец, творожный сыр — 100 граммов, соль, чёрный перец — по вкусу.Куриное филе разрезаем посередине. Добавляем соль, перец. Для начинки мелко нарезаем сладкий перец и помидор. Добавляем творожный сыр, соль, перец, перемешиваем. На противень выкладываем куриное филе, внутрь кладём начинку. Формируем бортики. Затем выпекаем 35 минут при 180°. Блюдо готово!