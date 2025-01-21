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Авиакомпания «Азимут» увеличит количество рейсов из Сочи в Анталью

Авиакомпания «Азимут» увеличит количество рейсов из Сочи в Анталью
С 1 февраля донская авиакомпания «Азимут» увеличит количество рейсов в Турцию. Самолеты перевозчика будут вылетать из Сочи в Анталью три раза в неделю вместо двух. Билет в турецкий курортный город будет стоить от 85 евро. Обратный путь обойдется от 81 доллара.

В прошлом году, 24 ноября, самолет «Азимута» совершил жесткую посадку в аэропорту Антальи. На борту воздушного судна находились 89 пассажиров и шесть членов экипажа. Их эвакуировали с помощью надувных трапов. К счастью, обошлось без пострадавших.

После происшествия у авиаперевозчика выявили порядка 20 нарушений безопасности полетов и организации летной работы.
Фото: Ростов.Ру
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