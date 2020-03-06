Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Авиакомпания «Азимут» приостанавливает полёты в Мюнхен из-за ситуации с коронавирусом

Авиакомпания «Азимут» приостанавливает полёты в Мюнхен из-за ситуации с коронавирусом
Донская авиакомпания «Азимут» вернёт деньги за билеты по направлениям Краснодар – Мюнхен – Краснодар, приобретённые на даты с 15 марта по 31 мая.

До конца мая перевозчик закрывает полёты в Германию до конца мая из-за ситуации с коронавирусом.
- Авиакомпания «Азимут» выполнит специальные рейсы по направлению Краснодар – Мюнхен – Краснодар 15 и 18 марта для возвращения граждан на территорию постоянного проживания в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по причине распространения коронавируса в Германии, - прокомментировали в пресс-службе лоукостера.

Напомним, ранее по этой же причине были закрыты полёты в Израиль.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.