Авиакомпания «Азимут» приостанавливает полёты в Мюнхен из-за ситуации с коронавирусом



Донская авиакомпания «Азимут» вернёт деньги за билеты по направлениям Краснодар – Мюнхен – Краснодар, приобретённые на даты с 15 марта по 31 мая.



До конца мая перевозчик закрывает полёты в Германию до конца мая из-за ситуации с коронавирусом.

- Авиакомпания «Азимут» выполнит специальные рейсы по направлению Краснодар – Мюнхен – Краснодар 15 и 18 марта для возвращения граждан на территорию постоянного проживания в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки по причине распространения коронавируса в Германии, - прокомментировали в пресс-службе лоукостера.



Напомним, ранее по этой же причине были закрыты полёты в Израиль.