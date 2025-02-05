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Ростовская авиакомпания «Азимут» увеличила количество рейсов в Турцию

Ростовская авиакомпания «Азимут» увеличила количество рейсов в Турцию
Донская авиакомпания «Азимут» увеличит количество рейсов из Минвод в город Анталья. Об этом сообщили на сайте перевозчика.

Новые рейсы будут отправляться в курортный город Турции шесть дней в неделю, кроме воскресенья. Стоимость билетов – около 22 тысяч рублей из Минвод и 21 тысяча рублей будет стоить билет обратно из Антальи.

Напомним, что громкий скандал вокруг ростовской авиакомпании начался после аварийной посадки именно в аэропорту Антальи. Инцидент произошел в прошлом году 24 ноября. Из-за технических неполадок самолет загорелся. К счастью, всех пассажиров и членов экипажа удалось вовремя эвакуировать, и никто не пострадал.
Фото: Азимут
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