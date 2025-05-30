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Дочь экс-министра здравоохранения донского региона обвинила бывшего мужа в похищении своих детей

Дочь экс-министра здравоохранения донского региона обвинила бывшего мужа в похищении своих детей
Дочь экс-министра здравоохранения Ростовской области Юлия Соколовская обвинила своего бывшего мужа Бенциона Чудновского в похищении и нелегальном вывозе их двоих детей за границу. В видеообращении, которое опубликовал DonDay (смотрите по ссылке), она рассказала о произошедшем.

Юлия и Бенцион развелись в 2023 году, договорившись, что дети останутся с матерью. Она не запрещала отцу встречаться с ними, но вывозить на отдых детей можно было только с её письменного разрешения. 25 мая, когда дети должны были быть на занятиях, Юлия узнала, что Чудновский забрал их без предупреждения. На её вопросы он отвечал, что с детьми всё в порядке.

После этого она опубликовала в соцсетях скриншот переписки, в которой просила его услышать детей, чтобы убедиться, что с ними всё хорошо. Но ответа не последовало. Вскоре она узнала, что бывший муж тайно вывез детей в Турцию.

Юлия обратилась за помощью в своём видеообращении.

- Мой бывший супруг вывез тайком из РФ двоих моих несовершеннолетних детей - Амира Цион (6 лет) и Соломею Цион (4,5 года). Мой бывший супруг имеет три гражданства - российское, израильское и американское. На данный момент, по непроверенным данным он находится в Турции…, - записала Юлия в видео. - Я очень боюсь, что мой бывший супруг мог вывезти двоих моих детей или на территорию Израиля, или на территорию Америки. Своего согласия на этот выезд я не давала.

Юлия выложила в соцсети скриншоты переписки с бывшим мужем. Из общения ясно, что их отношения далеки от идеальных. Бывший супруг даже утверждал, что Юлия подавала на него в суд.
Фото: Соцсети Юлии Соколовской.
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