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Дочь министра здравоохранения Ростовской области поблагодарила всех за слова поддержки

Дочь министра здравоохранения Ростовской области поблагодарила всех за слова поддержки
Дочь министра здравоохранения Ростовской области Юлия Соколовская поблагодарила всех за слова поддержки. Накануне ее мать попала в реанимацию с сердечным приступом.

Татьяне Быковской стало плохо прямо на рабочем месте. Ее тут же увезли в больницу. Состояние чиновницы стабильное.

– Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы, – процитировала Василия Шукшина Юлия Соколовская. – Спасибо всем большое за слова поддержки и переживания о маме.

В тот день министр участвовала в заседании регионального штаба по противодействию коронавирусной инфекции в Ростовской области, а также выступала с докладом о новых случаях заражения COVID-19. Стоит отметить, что уже не первый день их число растет, ситуация ухудшается.

Юлия Соколовская с семьей живет в Израиле. На данный момент у девушки нет возможности находиться рядом с матерью, так как сообщения с другими странами из-за пандемии нет.

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