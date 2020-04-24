Дочь министра здравоохранения Ростовской области поблагодарила всех за слова поддержки

Дочь министра здравоохранения Ростовской области Юлия Соколовская поблагодарила всех за слова поддержки. Накануне ее мать попала в реанимацию с сердечным приступом.Татьяне Быковской стало плохо прямо на рабочем месте. Ее тут же увезли в больницу. Состояние чиновницы стабильное.– Нам бы про душу не забыть, нам бы чуть добрее быть, нам бы, с нашими скоростями, не забыть, что люди мы, – процитировала Василия Шукшина Юлия Соколовская. – Спасибо всем большое за слова поддержки и переживания о маме.В тот день министр участвовала в заседании регионального штаба по противодействию коронавирусной инфекции в Ростовской области, а также выступала с докладом о новых случаях заражения COVID-19. Стоит отметить, что уже не первый день их число растет, ситуация ухудшается.Юлия Соколовская с семьей живет в Израиле. На данный момент у девушки нет возможности находиться рядом с матерью, так как сообщения с другими странами из-за пандемии нет.