Дочь бывшего министра здравоохранения Ростовской области подвела итоги уходящего года

Дочь экс-главы донского минздрава поделилась впечатлениями об уходящем годе. Об итогах 2020-го Юлия Соколовская рассказала в «Инстаграме».На опубликованном семейном фото девушка вместе с матерью, Татьяной Быковской, двумя детьми и мужем стоят у елки.По словам Юлии, в прошлом году она загадала встретить 2021-й на родине, с близкими.- Мое желание сегодня исполнится, спасибо мирозданию, что мы все вместе, - написала Соколовская.Она приехала в Ростов в начале ноября из Израиля, где живет с семьей. Возможно, возвращение Соколовской связано с болезнью матери. Татьяна Быковская подхватила коронавирус сразу после увольнения и выхода на пенсию. В конце октября бессменный руководитель донского Минздрава заявил о своем уходе с должности министра здравоохранения Ростовской области. Счастливая бабушка с головой погрузилась в заботу о внуках.