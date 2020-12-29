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Дочь бывшего министра здравоохранения Ростовской области подвела итоги уходящего года

Дочь бывшего министра здравоохранения Ростовской области подвела итоги уходящего года
Дочь экс-главы донского минздрава поделилась впечатлениями об уходящем годе. Об итогах 2020-го Юлия Соколовская рассказала в «Инстаграме».

На опубликованном семейном фото девушка вместе с матерью, Татьяной Быковской, двумя детьми и мужем стоят у елки.
По словам Юлии, в прошлом году она загадала встретить 2021-й на родине, с близкими.

- Мое желание сегодня исполнится, спасибо мирозданию, что мы все вместе, - написала Соколовская.

Она приехала в Ростов в начале ноября из Израиля, где живет с семьей. Возможно, возвращение Соколовской связано с болезнью матери. Татьяна Быковская подхватила коронавирус сразу после увольнения и выхода на пенсию. В конце октября бессменный руководитель донского Минздрава заявил о своем уходе с должности министра здравоохранения Ростовской области. Счастливая бабушка с головой погрузилась в заботу о внуках.

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