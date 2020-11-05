В Ростов вернулась дочь экс-министра здравоохранения Ростовской области

Дочь бывшего министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской вернулась с семьей на родину в Ростов. О своем приезде домой к матери Юлия Соколовская сообщила в соцсети.Девушка опубликовала целую серию снимков о том, как они с семьей летят в Ростов из Израиля. Юлия сфотографировала старшего сына с мужем, а затем супруг снял, как новорожденная малышка Соломея сладко спит на руках у мамы. Юлия призналась, что полет оказался отличным. Буквально на следующий день после прилета в Ростов Соколовская оказалась на педикюре, оставив малышей на супруга.С какой целью семья Быковской прилетела из Израиля в Ростов, пока не известно. Сейчас экс-министр здравоохранения лечится от коронавируса. Возможно, дочь приехала помочь матери справиться с заболеванием. Впрочем, истинная причина прилета в непростое эпидемиологическое время неизвестна.К тому же Юлия не раз говорила о том, что планирует после рождения дочери приехать в Ростов. Более того, девушка планировала рожать малышку на родине, однако из-за закрытых границ Соломея родилась в Израиле.Сколько еще пробудет семья Соколовских в Ростове, и где они будут жить с малышами, пока мама и бабушка находится на самоизоляции, неизвестно.