Дочь экс-министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской поделилась трогательным фото с мамой

Дочь экс-министра здравоохранения Ростовской области опубликовала трогательное семейное фото. Юлия Соколовская поделилась публикацией с подписчиками 28 октября.Дочка Татьяны Быковской разместила милый снимок с мамой и сыном на руках и призналась, что очень соскучилась по ней.Накануне девушка рассказала в своём блоге об отставке Татьяны Быковской. Новость собрала добрые комментарии и отзывы о службе экс-министра.Напомним, губернатор Ростовской области подписал указ об освобождении от замещаемой должности министра здравоохранения региона Татьяны Быковской. Женщина сама изъявила желание покинуть пост. Своё решение она объяснила выходом на пенсию.На должности главы донского Минздрава Татьяна Быковская проработала более 15 лет. Особенную поддержку Юлия оказала матери, когда её обвинили в превышении должностных полномочий. Девушка развернула настоящую акцию поддержки в социальных сетях. Донские врачи стали оставлять подписи под письмом в адрес президента РФ о честном имени министра. К акции подключились не только люди, которым Быковская когда-то подала руку помощи, но и чиновники, а также журналисты.Благодаря мощной поддержке дочери, Быковская вышла «сухой» из воды, вернувшись на работу сразу после снятия меры пресечения.Не проработав и года после скандального задержания, министр в самый разгар пандемии коронавируса ушла на пенсию.