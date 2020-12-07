Экс-министр здравоохранения Ростовской области на пенсии сидит с внуками

Тихую семейную жизнь на пенсии показала экс-министр здравоохранения Ростовской области. Татьяна Быковская поделилась кадрами с внуками Амиром и маленькой Соломеей.В конце октября бессменный руководитель донского минздрава заявила о своем уходе на пенсию. Не прошло и месяца, как в Ростов из Израиля приехала дочь Быковской, Юлия. Девушка приехала на родину с супругом и двумя детьми.Счастливая бабушка с головой погрузилась в заботу о малышах. На фото запечатлено, как Татьяна Быковская кормит малышку Соломею из бутылочки, а старшенький Амир всячески пытается добиться внимания бабушки. Лучезарная улыбка и счастливые глаза Быковской попали в объектив фотокамеры. Домашние кадры вызвали десятки положительных комментариев в социальной сети.Напомним, Татьяна Быковская ушла с поста министра здравоохранения Ростовской области в октябре 2020 года. За 15 лет работы в министерстве она запомнилась не только открытыми больницами, но и громкими скандалами. Один из них случился незадолго до пандемии коронавируса. Быковскую подозревали в махинациях с электронными закупками. Будучи еще министром, Быковская якобы подписала документы о сотрудничестве четырех больниц с ООО «Центр 100 Ростов-на-Дону», нарушив правила проведения закупки и закон о коррупции. В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий». Несмотря на достаточно громкое заявление, Быковской удалось выйти сухой из воды.В самый разгар пандемии коронавируса она ушла с поста.