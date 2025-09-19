Дмитрий Дибров язвительно прокомментировал откровения супруги с журналистами

Фото: соцсети

Дмитрий Дибров высказался по поводу беседы своей жены с журналистами. Популярный телеведущий охарактеризовал интервью Полины Дибровой как типичное для бульварной прессы.Информация о грядущем разрыве Полины и Дмитрия Дибровых появилась еще в последних числах июля. Тогда возникли домыслы о том, что мать троих детей изменяет своему мужу с предпринимателем Романом Товстиком. Впоследствии эти предположения подтвердили юристы, представляющие интересы обеих сторон.Полина Диброва долгое время хранила молчание относительно ее отношений с мужем. Затем она решила дать развернутое интервью, где поделилась подробностями своих взаимоотношений с Дмитрием. Там же она рассказала, как начался ее роман с Романом. Многодетная мать подчеркнула, что муж не хотел развода, но и препятствовать ее решению не стал. Сам Дибров признался, что не ознакомился с содержанием интервью."Я его не видел. Послушайте, я даже не видел последнего Стивена Кинга, а вы предлагаете мне тратить время на просмотр желтой прессы", – заявил Дибров.Стоит напомнить, что Дмитрий Дибров заключил брак с моделью в 2009 году. Этот союз стал для телеведущего четвертым по счету. Жена младше его на 30 лет. У пары трое сыновей.