Дмитрий Дибров язвительно прокомментировал откровения супруги с журналистами

Дмитрий Дибров высказался по поводу беседы своей жены с журналистами. Популярный телеведущий охарактеризовал интервью Полины Дибровой как типичное для бульварной прессы.

Информация о грядущем разрыве Полины и Дмитрия Дибровых появилась еще в последних числах июля. Тогда возникли домыслы о том, что мать троих детей изменяет своему мужу с предпринимателем Романом Товстиком. Впоследствии эти предположения подтвердили юристы, представляющие интересы обеих сторон.

Полина Диброва долгое время хранила молчание относительно ее отношений с мужем. Затем она решила дать развернутое интервью, где поделилась подробностями своих взаимоотношений с Дмитрием. Там же она рассказала, как начался ее роман с Романом. Многодетная мать подчеркнула, что муж не хотел развода, но и препятствовать ее решению не стал. Сам Дибров признался, что не ознакомился с содержанием интервью.

"Я его не видел. Послушайте, я даже не видел последнего Стивена Кинга, а вы предлагаете мне тратить время на просмотр желтой прессы", – заявил Дибров.

Стоит напомнить, что Дмитрий Дибров заключил брак с моделью в 2009 году. Этот союз стал для телеведущего четвертым по счету. Жена младше его на 30 лет. У пары трое сыновей.
Фото: соцсети
