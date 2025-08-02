Телеведущий Дмитрий Дибров раздавлен изменой молодой супруги Полины

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Для Дмитрия Диброва известие об измене молодой жены стало страшным потрясением. Напомним, что Дибров женился на юной участнице конкурсов красоты в 2009 году. У них трое сыновей: Александр, Федор и Илья. Младшему из них недавно исполнилось десять лет.Около месяца назад стало известно, что Полина, супруга знаменитого телеведущего, подозревается в супружеской неверности. По слухам, она была замечена в связи с женатым мужчиной, имеющим детей. Уже давно ходили разговоры о сложностях в браке Дибровых.По данным "Комсомольской правды", ссылающейся на осведомленные источники, окружение шоумена крайне обеспокоено его состоянием. Сам Дибров пока не дает никаких комментариев, но, как сообщают некоторые СМИ, информация о неверности Полины дошла до него примерно месяц назад.- Мы всей душой сочувствуем Дмитрию. Все его друзья и близкие очень переживают за него и не понимают, почему его семейная жизнь закончилась столь трагично. Он дал Полине все, что мог, включая славу и всеобщее признание, – рассказывают люди из близкого круга Диброва.