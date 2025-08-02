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Телеведущий Дмитрий Дибров раздавлен изменой молодой супруги Полины

Телеведущий Дмитрий Дибров раздавлен изменой молодой супруги Полины

Для Дмитрия Диброва известие об измене молодой жены стало страшным потрясением. Напомним, что Дибров женился на юной участнице конкурсов красоты в 2009 году. У них трое сыновей: Александр, Федор и Илья. Младшему из них недавно исполнилось десять лет.

Около месяца назад стало известно, что Полина, супруга знаменитого телеведущего, подозревается в супружеской неверности. По слухам, она была замечена в связи с женатым мужчиной, имеющим детей. Уже давно ходили разговоры о сложностях в браке Дибровых.

По данным "Комсомольской правды", ссылающейся на осведомленные источники, окружение шоумена крайне обеспокоено его состоянием. Сам Дибров пока не дает никаких комментариев, но, как сообщают некоторые СМИ, информация о неверности Полины дошла до него примерно месяц назад.

- Мы всей душой сочувствуем Дмитрию. Все его друзья и близкие очень переживают за него и не понимают, почему его семейная жизнь закончилась столь трагично. Он дал Полине все, что мог, включая славу и всеобщее признание, – рассказывают люди из близкого круга Диброва.
Фото: Соцсети
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