Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Директор Новочеркасского театра имени Комиссаржевской покинула должность

Директор Новочеркасского театра имени Комиссаржевской покинула должность
Директор Новочеркасского театра имени В.Ф Комиссаржевской покинула пост. Информацию об этом 14 февраля сообщили сотрудники культурного учреждения.

Елена Архипова занимала пост с 2019 года. Управление культуры мэрии Новочеркасска решило не продлевать с ней пятилетний контракт.
- В феврале у нее день рождение. Обычно мы ее торжественно поздравляли на протяжении всех пяти лет всем коллективом. В этом году, вероятно этого сделать не удастся, - поделилась заместитель руководителя отдела реализации билетов Ольга А.

С должности директора Елена Архипова уйдет 17 февраля. Сама женщина никак не комментирует эту ситуацию.

По какой причине мэрия управления культуры отказалась продлить контракт и кто будет занимать ее должность, пока не сообщается.
Фото: соцсети Елена Архипова
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.