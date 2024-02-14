Директор Новочеркасского театра имени Комиссаржевской покинула должность

Фото: соцсети Елена Архипова

Директор Новочеркасского театра имени В.Ф Комиссаржевской покинула пост. Информацию об этом 14 февраля сообщили сотрудники культурного учреждения.Елена Архипова занимала пост с 2019 года. Управление культуры мэрии Новочеркасска решило не продлевать с ней пятилетний контракт.- В феврале у нее день рождение. Обычно мы ее торжественно поздравляли на протяжении всех пяти лет всем коллективом. В этом году, вероятно этого сделать не удастся, - поделилась заместитель руководителя отдела реализации билетов Ольга А.С должности директора Елена Архипова уйдет 17 февраля. Сама женщина никак не комментирует эту ситуацию.По какой причине мэрия управления культуры отказалась продлить контракт и кто будет занимать ее должность, пока не сообщается.