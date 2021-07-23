Начальник управления здравоохранения администрации Ростова покинула пост

Начальник управления здравоохранения администрации Ростова уходит с должности. Ольга Мельникова написала заявление по собственному желанию в связи с переездом в другой город. Последним рабочим днем для нее станет вторник, 27 июля.На своей должности Мельникова не проработала и полугода. На должность руководителя управления она была назначена 24 февраля после увольнения Надежды Левицкой. Экс-руководитель ушла с должности из-за скандала с массовой гибелью в 20-й больнице пациентов с коронавирусом от недостатка кислорода.Кто будет исполняющим обязанности начальника управления до нового назначения, пока не известно.