Директор департамента ЖКХ Ростова покинул должность

В администрации Ростова произошли кадровые изменения. Свой пост покинула директор департамента ЖКХ и энергетики Анна Нор-Аревян. Об этом сообщили в мэрии донской столицы 6 июля.Представитель администрации добавил, что в настоящее время рассматриваются претенденты на освободившуюся должность. Исполняющей обязанности руководителя коммунального департамента назначена Ольга Николаевна Теперик.Анна Нор-Аревян с 2005-го по 2013 год трудилась в компании «Донэнергосбыт» на руководящих позициях, в том числе занимала должность генерального директора. На пост директора департамента ЖКХ была назначена в ноябре 2014 года.Напомним, в конце марта 2020-го чиновницу привлекли к ответственности за нарушение законодательства при переселении граждан из аварийного жилья. Ей назначили штраф.