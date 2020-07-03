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Директор департамента ЖКХ Ростова покинул должность

Директор департамента ЖКХ Ростова покинул должность
В администрации Ростова произошли кадровые изменения. Свой пост покинула директор департамента ЖКХ и энергетики Анна Нор-Аревян. Об этом сообщили в мэрии донской столицы 6 июля.
- Анна Степановна уволилась по собственному желанию 1 июля, - прокомментировала начальник управления по информационному сопровождению и взаимодействию со СМИ Мария Петрова.

Представитель администрации добавил, что в настоящее время рассматриваются претенденты на освободившуюся должность. Исполняющей обязанности руководителя коммунального департамента назначена Ольга Николаевна Теперик.

Анна Нор-Аревян с 2005-го по 2013 год трудилась в компании «Донэнергосбыт» на руководящих позициях, в том числе занимала должность генерального директора. На пост директора департамента ЖКХ была назначена в ноябре 2014 года.

Напомним, в конце марта 2020-го чиновницу привлекли к ответственности за нарушение законодательства при переселении граждан из аварийного жилья. Ей назначили штраф.

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