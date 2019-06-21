Во время купания в Ростове пропала девушка: поиски ведутся двое суток



В Ростове-на-Дону 16-летняя девушка пошла купаться в реке и пропала. Уже две суток Владиславу Ж. разыскивают правоохранители и водолазы. К поискам 24 июня подключились добровольцы.



22 июня девушка находилась на берегу Дона вместе с друзьями. Ребята отдыхали на центральном пляже. Влада вместе с приятельницей, Ольгой, пошла купаться. Как позже рассказала подруга, они не заходили глубоко — буквально по колено. Ольга на какое-то время вышла на берег, а когда вернулась, Владиславы уже не было.



Когда девушку не удалось найти, ребята вызвали спасателей. В течение двух дней водолазы прочёсывают реку. Пока все усилия ни к чему не привели.



Её рост - 165 сантиметров. У неё среднее телосложение, тёмные волосы до плеч и светлые глаза. Она была одета в купальный костюм.



Если вы знаете, где может находиться Влада, сообщите по телефонам: 8-928-149-70-49, 8-800-700-54-52 или 112.