Депутат донского Заксобрания перенес коронавирус

Депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Косинов перенес коронавирус. Народный избранник опубликовал пост в «Фейсбуке», в котором рассказал, что ему удалось побороть COVID-19.По словам парламентария, ему было непросто перенести инфекцию. Однако он с этим справился. Четыре теста давали положительные результаты, и вот наконец Косинов получил отрицательный результат.Все, кто контактировал с депутатом, находятся под наблюдением медиков. Стоит отметить, что ранее коронавирус перенесли Александр Скрябин и Вячеслав Василенко.