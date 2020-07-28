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Депутат донского Заксобрания перенес коронавирус

Депутат донского Заксобрания перенес коронавирус
Депутат Заксобрания Ростовской области Сергей Косинов перенес коронавирус. Народный избранник опубликовал пост в «Фейсбуке», в котором рассказал, что ему удалось побороть COVID-19.

По словам парламентария, ему было непросто перенести инфекцию. Однако он с этим справился. Четыре теста давали положительные результаты, и вот наконец Косинов получил отрицательный результат.

Все, кто контактировал с депутатом, находятся под наблюдением медиков. Стоит отметить, что ранее коронавирус перенесли Александр Скрябин и Вячеслав Василенко.

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