Депутат Законодательного собрания Ростовской области заразился коронавирусом

У депутата Законодательного собрания Ростовской области, бывшего министра сельского хозяйства Вячеслава Василенко выявили коронавирус.Народный избранник сам рассказал о случившемся на своей странице в «Фейсбуке».В правительстве Ростовской области сообщили, что в помещения донского парламента провели комплекс санитарно-эпидемиологических мероприятий. Также был установлен круг лиц, контактировавших с заболевшим. Коллегам и родным депутата сделали тест на коронавирус и направили на самоизоляцию.Добавим, что Вячеслав Василенко возглавлял Министерство сельского хозяйства Ростовской области с 2000 по 2008 год. В 2018 году был избран депутатом Заксобрания. В донском парламенте занимает должность председателя комитета по аграрной политике, природопользованию, земельным отношениям и делам казачества. Также является заместителем председателя Законодательного собрания.