Зампредседателя Заксобрания Ростовской области заразился коронавирусом
Ещё один депутат донского парламента заразился коронавирусом. Болезнь подтвердили у заместителя председателя Законодательного собрания Ростовской области Александра Скрябина. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.
- Коварство коронавируса заключается в том, что при соблюдении всех необходимых мер предосторожности мне не удалось избежать заражения. После проведённого тестирования на COVID-19 результат оказался положительным, - пишет депутат.
Александр Скрябин находится дома, на самоизоляции. Он добавил, что самочувствие у него в целом хорошее. Госпитализация ему не требуется. Все остальные сотрудники Заксобрания, которые контактировали с заражённым, также помещены на самоизоляцию.
Ранее стало известно, что COVID-19 подтвердили у парламентария, экс-министра сельского хозяйства Вячеслава Василенко.