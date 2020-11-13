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Действующий состав донского правительства проработает до конца декабря

Действующий состав донского правительства проработает до конца декабря
Нынешнему составу донского правительства осталось проработать чуть больше месяца. О грядущих кадровых изменениях 16 ноября сообщил губернатор Василий Голубев в эфире передачи «О главном».

Выяснилось, состав правительства останется прежним до 20 декабря. По словам Голубева, новая команда будет состоять из чиновников, которые проявят трудолюбие и целеустремленность.

Также глава региона отметил, что некоторые коррективы а состав правительства уже внесены. Так Голубев намекнул об отставке министра здравоохранения Татьяны Быковской и увольнении его заместителя Василия Рудого.

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