Губернатор назначил сенатора от правительства Ростовской области

Василий Голубев наделил полномочиями сенатора члена правительства Ростовской области. Глава региона подписал указ 21 сентября.Представлять правительство Донского края в Совете Федерации будет Андрей Яцкин. Свои должностные обязанности он должен исполнять в течение пяти лет, то есть весь период действия полномочий губернатора Ростовской области.Напомним, Андрей Яцкин занимал разные должности в администрации президента РФ и аппарате российского правительства. С 2004 года он представлял правительство страны в Совфеде.