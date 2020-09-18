Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Политика

0 Версия для печати

Губернатор назначил сенатора от правительства Ростовской области

Губернатор назначил сенатора от правительства Ростовской области
Василий Голубев наделил полномочиями сенатора члена правительства Ростовской области. Глава региона подписал указ 21 сентября.

Представлять правительство Донского края в Совете Федерации будет Андрей Яцкин. Свои должностные обязанности он должен исполнять в течение пяти лет, то есть весь период действия полномочий губернатора Ростовской области.

Напомним, Андрей Яцкин занимал разные должности в администрации президента РФ и аппарате российского правительства. С 2004 года он представлял правительство страны в Совфеде.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.